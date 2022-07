Cyviz melder om strategisk partnerskap med Atea

Cyviz har inngått et strategisk partnerskap med Atea for salg og implementering av Cyviz Easy Software Platform og Cyviz Easy Agent programvare for Microsoft Teams-integrasjon.

Dette vil styrke Cyviz' konkurransekraft og vil øke andelen av gjentakende programvare- og plattforminntekter gjennom Cyviz Easy Software Platform og MicrosoftTeams-integrasjonen. I første omgang vil partnerskapet henvende seg til kunder i det skandinaviske markedet, skriver selskapet i meldingen.

Cyviz-aksjen stiger 9,7 prosent til 37,40 kroner etter at avtalen ble kjent.

TDN Direkt