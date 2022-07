SEC etterforsker kryptobørs

Forrige uke ble Ishan Wahi, en tidligere produktsjef i Coinbase, arrestert og siktet av The US Securities and Exchange Commissions (SEC) for innsidehandel. Nå står krypobørsen ovenfor en ny etterforskning fra byrået, ifølge Bloomberg.

Definisjonsutfordringer

Kryptokrakket etter fjorårets bullrun, som slettet hundrevis av milliarder dollar i markedsverdier, har ført til økt overvåkning i kryptoindustrien fra amerikanske tilsynsmyndigheter. Blant hovedaktørene er SEC, som har som oppgave å overse amerikanske verdipapirer.

SEC-styreleder Gary Gensler hevder de amerikanske handelsplattformene burde gjøre mer for å beskytte sine privatinvestorer. Mange kan sikkert si seg enige i dette, men om det gir grunnlag for videre undersøkelse av børsene er fortsatt uklart. For er kryptovaluta og -tokens egentlig verdipapir?

Dersom det blir enighet om at dette spørsmålet fortjener et ja-svar, kan Coinbase måtte registrere seg som en børs hos SEC. Dette vil by på utfordringer knyttet til investorbeskyttelse, som er et viktig element for digitale eiendeler blant mange kryptoinvestorer, ifølge Bloomberg.

Krever klarere regler

Kryptobørsen Coinbase har gjentatte ganger sparret med SEC, og senest forrige uke ba firmaet om klarere regler fra byrået. Det ble derfor ekstra spenning da SEC den 21. juli arresterte en tidligere produktsjef for brudd på innsidehandel-regler.

Selv om SEC ikke påsto at Coinbase som et selskap hadde gjort noe feil, sa byrået at flere av kryptotokene som vennene til Ishan Wahi hadde handlet gjennom plattformen blir identifisert som verdipapirer. Coinbase, som er den største amerikanske handelsplattformen for kryptotokens, mener på sin side at de ikke har noen verdipapirer på sin plattform.

For å avgjøre om en digital eiendel er et verdipapir bruker SEC en juridisk test som kommer fra en amerikansk høyesterettsavgjørelse i 1946. Under dette rammeverket anser byrået at en token er under SECs ansvarsområde når det involverer at investorer setter penger i et selskap med et mål om å profitere på organisasjonens handlinger.

SECs Gensler har lenge hevdet at mange kryptovalutaer faller inn under SECs jurisdiksjon, og at firmaer som tilbyr dem bør registrere seg hos byrået hans. Coinbase-aksjen er ned 5,3 prosent under dagens førhandel på Nasdaq-børsen.