Apple skal rapportere tall fra andre kvartal kommende torsdag, og noen analytikere som dekker selskapet forventer at teknologigiganten vil vise ytterligere bevis på hvorfor selskapet fortsatt er et «godt gjemmested» i dagens krevende marked.

Aksjene til Apple har falt rundt 14 prosent i år mye grunnet større salg i markedet. Dette har rammet teknologisektoren hardt.

Selv om Apple møter en avtagende økonomi og store nedleggelser hos leverandører i forrige kvartal , mener flere analytikere at selskapet fortsatt er en trygg havn som er godt posisjonert til å prestere bedre enn sine konkurrentene.

– Når vi ser på makroforverringene med både økt inflasjon og ugunstig valuta tror vi at Apples robuste inntjeningsestimater vil drive investorer til å foretrekke selskapet fremover, skriver JPMorgan-analytiker Samik Chatterjee søndag.



Til tross for den pågående makrorisikoen, mener han at Apple bør fortsette å ta markedsandeler for smarttelefoner i forhold til konkurrentene.

JPMorgan har et kursmål på 200 dollar på aksjen, noe som betyr at aksjen potensielt kan øke over 30 prosent fra dagens kurs på 153 dollar.

FLERE FORVENTNINGER: Morgan Stanley og Deutsche Bank kommer også med forventninger rundt kvartalstallene til Apple Foto: Dreamstime

Deutsche Bank og Morgan Stanley

Deutsche Bank mener også at selskapet er godt posisjonert til å prestere bedre enn sine konkurrenter. Deres analytiker Sidney Ho kalte selskapet et «godt gjemmested» mot dagens volatilitet i et notat til egne kunder.

– Vi tror selskapet har administrert forsyningskjeden bedre enn det selskapet planla for et kvartal siden, samtidig fortsetter de å ta markedsandeler i et ellers vanskelig kvartal for smarttelefoner og PC-er, skrev Ho.

Riktignok er ikke alle like optimistiske på vei inn i torsdagens trykk.

Analytiker Katy Huberty i investeringsbanken Morgan Stanley forventer at Apple legger frem andrekvartalstall under konsensusestimater da teknologigiganten har problemer med tilbudskjeden. Imidlertid mener hun at Apple er bedre rustet en andre tech-selskaper til å komme seg gjennom global økonomisk nedgang.