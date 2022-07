E-handelsplattformen Shopify sier opp 1.000 av sine ansatte, som utgjør 10 prosent av sin globale arbeidsstyrke, melder Wall Street Journal.



«Oppsigelser er nødvendig i dagens markedssituasjon,» skrev Tobi Lütke, grunnlegger og adm. direktør i selskapet.

Videre sa han at forbrukerne har gjenopptatt gamle handlevaner og legger inn færre nettbestillinger, noe som var hovedårsaken til selskapets sterke vekst under pandemien.

Selskapet utvidet da virksomheten og økte antall ansatte betraktelig for å holde tritt med den daværende etterspørselen.

Shopify, som hjelper selskaper med å sette opp nettsider for e-handel, har advart om at de forventer at inntektsveksten vil avta i år, og aksjen har falt nesten 80 prosent siden de nådde toppen i november.

Det Canada-baserte selskapet vil kutte i stillinger på alle områder, selv om de fleste oppsigelser vil være i rekrutterings-, støtte- og salgsenheter, sa Lütke.

Aksjen faller hele 15 prosent like etter at handelen på Wall Street tok til. Selskapet slipper også sine kvartalstall onsdag.