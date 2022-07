Siden myndighetene i USA begynte å true med å avliste de kinesiske selskapene har aksjekursene fått juling. Selskapene kan endelig nå ha funnet en løsning.

Tirsdag kom nyheten om at Alibaba skal gjennomføre en sekundær børsnotering i Hong Kong, i tillegg til å være børsnotert i USA. Dette vil åpne for at flere hundre millioner kinesere skal kunne investere i aksjen.

– Dette åpner opp en effektiv kanal for Hong Kong listede selskaper som ønsker å ekspandere aksjonærbasen inn mot det store kinesiske aksjemarkedet, skrev Goldman Sachs strateg Kinger Lau i et notat onsdag, og tror flere selskaper kan ende opp med å følge samme eksempel.

– Dette er et enormt steg for Alibaba, gitt at det er den nest største børsnoteringen i Hong Kong noensinne, sa Willer Chen analytiker i Forsyth Barr Asia.

Investorene skyr kinesiske selskaper

Til tross for sine 1,3 milliarder brukere globalt, prises selskapet med betydelig lavere multipler enn sammenlignbare selskaper som Amazon. Markedsverdien på Alibaba er i skrivende stund på 271 milliarder dollar, mens Amazon verdsettes til 1,17 milliarder dollar. Dette til tross for at Alibabas forventede inntjening er 30 prosent høyere enn for Amazon for det neste året, ifølge tall fra S&P Capital IQ.

Selv om det kinesiske selskapet er i en netto kontantposisjon på 44 milliarder dollar, prises det med en betydelig risikopremie mot sine internasjonale konkurrenter. Med en P/E for de neste tolv månedene på 14 mot Amazons 79 er «Kina-rabatten» blitt brutalt synlig. Den nye noteringen i Hong Kong kan bidra til å tette gapet skal vi tro flere analytikere.