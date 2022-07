Stjernesmell for Intel

Intel fikk et justert resultat pr aksje på 0,29 dollar i andre kvartal 2022, opplyser selskapet torsdag.

Det var på forhånd ventet et resultat på 0,70 dollar pr aksje, ifølge konsensus fra S&P Global Market Intelligence.

Omsetningen i andre kvartal ble 15,3 milliarder dollar, mot ventet 17,9 milliarder dollar.

I inneværende kvartal venter selskapet en non-GAAP-omsetning på rundt 15-16 milliarder dollar og et justert resultat pr. aksje på 0,35 dollar. På forhånd var det ventet en omsetning på 18,7 milliarder dollar og et justert resultat pr. aksje på 0,84 dollar.

For helåret 2022 venter Intel en omsetning på 65-68 milliarder dollar med et justert resultat pr. aksje på 2,30 dollar. Her ventet analytikerne i forkant en omsetning på 74,4 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 3,39.

Intel-aksjen var ned 1,2 prosent i ordinær handel torsdag, og falt 8,3 prosent i etterhandelen etter resultatene ble offentliggjort.

(TDN Direkt)