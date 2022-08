Den geopolitiske uroen mellom verdens to supermakter har gjort at investorene har unngått kinesiske selskaper. Fredag ble det klart at også den kinesiske giganten Alibaba kan bli avlistet i USA som følge av revisjonsuenigheter.

Amerikanske myndigheter krever å få fullstendig tilgang til revisjonsarbeidet til selskapene som er listet i USA. Beijing nekter derimot å åpne opp for amerikanerne.

En avlisting kan finne sted allerede i 2023, ifølge Reuters.

Dette bidro til å sende aksjen ned 11 prosent på fredag. Så langt i år er selskapet ned 25 prosent, og dermed er 85 milliarder dollar barbert fra selskapets markedsverdi.

– Alibaba vil fortsette å følge utviklingen i markedet, forholde seg til lover og regler, og ønsker å forbli notert både i USA og i Hong Kong, sa selskapet i en uttalelse mandag.

Markedet har vært klar over risikoen over lengre tid, og i forrige uke gjorde selskapet det klart at de ville gjennomføre en sekundær listing i Hong Kong. Dette vil åpne opp for at flere hundre millioner kinesere kan handle i aksjen, og analytikere tror det kan åpne for 21 milliarder dollar mot selskapet.

Nyheten utløste en oppgang i aksjen på over 6 prosent i forrige uke, men hele oppgangen er nå borte.

Analytikerne i Jefferies mener derimot at faren ikke er umiddelbar, og at kineserne har tilstrekkelig med tid for å løse problemene.

– Kina er seriøse når det kommer til å løse problemene, og samtalene med USA kommer til å fortsette, skrev meglerhuset.