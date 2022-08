Tech-giganten økte inntektene med 70 prosent

CPU-giganten Advanced Micro Devices (AMD) presenterte kvartalsrapporten for andre kvartal etter stengning i USA tirsdag.

AMD slo så vidt forventningene for andre kvartal med en omsetning på 6,6 milliarder dollar, en 70 prosent økning fra samme kvartal i fjor.

«Vi leverte vårt åttende kvartal på rad med rekordinntekter basert på vår sterke gjennomføring og utvidede produktportefølje», sier administrerende direktør Dr. Lisa Su.

Driftsinntektene endte 526 millioner dollar, eller 8 prosent av omsetningen, mot 22 prosent året før. Hovedsakelig på grunn av avskrivninger knyttet til Xilinx-oppkjøpet.

Justert resultat pr. aksje endte på 1,05 dollar (non-GAAP), opp fra 0,63 dollar i fjor, hovedsakelig drevet av høyere nettoinntekt.

Når ikke forventningene

AMD forventer nå en omsetning på 6,7 milliarder dollar, pluss eller minus 200 millioner dollar, i tredje kvartal. På forhånd forventet analytikerne 6,82 milliarder dollar, ifølge data fra Refinitiv.

Nyhetene sender aksjen ned 4,34 prosent i etterhandelen på Wall Street.



Inflasjon og gjenåpning av kontorer og skoler har ført til at folk bruker mindre på PCer enn de gjorde under nedstengninger, noe som skader etterspørselen for selskaper som leverer prosessorer til PCer.