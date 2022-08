Toppsjefen i Tinder går av etter kun ett år

Norsk-nederlandske Renate Nyborg går av som toppsjef i Tinder. Nyborg var datingappens første kvinnelige toppsjef og tok over stillingen i september i fjor etter å ha jobbet som Tinders sjef for Europa, Midt-Østen og Afrika, ifølge BBC.

GÅR AV: Norsk-nederlandske Renate Nyborg går av som toppsjef i Tinder. Foto: Tinder

Avgangen til Nyborg er bare en av en rekke ledelsesendringer annonsert av datingiganten Match Group, som eier datingmerker som Hinge, Tinder og Match.com.

Kunngjøringen kom samtidig som Match rapporterte et resultat for andre kvartal som var svakere enn Wall Street-forventningene.

Venter svakere kvartal

«Jeg har elsket hvert øyeblikk de siste to årene, og jobbet med et I.N.C.R.E.D.I.B.L.E-team om magien til menneskelig forbindelse,» skrev Nyborg i et LinkedIn-innlegg.

Samtidig sa Match Group at de forventer at salget i tredje kvartal vil være mellom 790 og 800 millioner dollar, som også er godt under Wall Street-forventningene.

Kim pekte på virkningen av pandemien på folks vilje til å begynne å bruke datingapper og valutasvingninger for de skuffende tallene.

«Mens folk har gått inn i en mer normal livsstil, har deres vilje til å prøve online dating-produkter enda ikke kommet tilbake til nivåene før pandemien,» sa han.

Match Group-aksjen er ned over 20 prosent før åpning på New York onsdag.