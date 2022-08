Asetek forventer å gå med tap

I en pressemelding onsdag kveld, melder Asetek at de reduserer sine inntekts- og resultatforventninger for hele året, ettersom økt inflasjon og renter bidrar til et stadig mer usikkert og utfordrende marked.

Asetek er et dansk selskap som er en global leverandør av vannkjølingsprodukter til datasentre og servere.

Selskapet kommer med tall for andre kvartal 11.august, men melder om en foreløpig inntekt i andre kvartal på 17 millioner dollar og et resultat på 0 dollar.

Tidligere forventet selskapet et inntektsøkning mellom 5 og15 og et resultat mellom -1 og 5 millioner dollar.

– I det nåværende miljøet må vi være transparent når det gjelder den kortsiktige usikkerheten knyttet til våre årstall for 2022. Vi forventer å gå med tap i år, noe som fører oss til optimalisere kostnadsbasen vår som annonsert i dag, sier administrerende direktør André Sloth Eriksen.

Økende inflasjon og renter bidrar i følge selskapet til å forsinke normalisering av konsekvensene fra pandemien, forstyrrelser i forsyningskjeder og generell geopolitisk spenninger. Som følge opplever selskapet redusert etterspørsel.

For å redusere kostnadene og øke effektiviteten har selskapet sagt opp 52 ansatte i Asia, USA og Danmark, noe som skal føre til en årlig kostnadsreduksjon på 4 til 5 millioner dollar.