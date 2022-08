eBay Q2: Aksjen fyker opp

eBay fikk et resultat på 0,99 dollar pr. aksje i andre kvartal 2022 sammenlignet med 0,99 dollar pr. aksje samme periode i 2021, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Nettoomsetningen i kvartalet var 2,4 milliarder dollar, mot 2,7 milliarder dollar samme periode året før. Det var på forhånd ventet driftsinntekter på 2,4 milliarder dollar i andre kvartal 2022, samt et resultat pr. aksje på 0,89.

For inneværende kvartal venter eBay en nettoomsetning på 2,29-2,37 milliarder dollar og resultat pr. aksje på 0,89-0,95 dollar. Konsensus for inneværende kvartal er 2,3 milliarder dollar i omsetning og resultat pr. aksje på 0,92 dollar.

eBay-aksjen steg om lag 5 prosent i utvidet handel torsdag.

Fokus på luksusvarer

De positive resultatutsiktene virker å være et bevis på at et nytt fokus på luksusgjenstander og samleobjekter bidrar til å kompensere for nedgang i salg og kundetrafikk, skriver Bloomberg.

Administrerende direktør Jamie Iannone har vendt blikket mot dyrere produkter som klokker og merkevare-joggesko for å prøve å øke forbruket på markedet og lokke flere kunder. I juni avduket selskapet det 31 000 kvadratmeter store eBay Vault, et temperaturkontrollert anlegg hvor samlere kan lagre verdisaker, overvåke markedsverdien og selge dem til andre kjøpere, skriver Bloomberg.

Flyttingen setter eBay opp mot nettsteder som The RealReal Inc. , en forsendelsesbutikk kun for medlemmer for luksusvarer.

eBay-salget falt 9 prosent til 2,42 milliarder dollar i perioden som ble avsluttet 30. juni. I forrige uke rapporterte konkurrenten Amazon også om fallende salg i nettbutikken sin på 4 prosent fra året før, selv om de kunne rapportere om en inntektsøkning.