Tapte over 200 milliarder kroner på ett kvartal

Softbank rapporterte rekordtap på 23,4 milliarder dollar i andre kvartal etter et globalt fall i tech-aksjer. Med større fall i porteføljeselskaper som Uber, Autostore og Caupang ble verdsettelsen av Softbank betydelig straffet i andre kvartal. Nasdaq 100 falt over 22 prosent i perioden, og hadde med det sin verste periode siden finanskrisen i 2008.

– Det vil sannsynligvis bli verre før det blir bedre, sa Kirk Boodry i Redex Research.

Prisingen på de unoterte porteføljeselskapene skal også ha falt som følge av svake resultater, og verdifall hos sammenlignbare selskaper, ifølge rapporten. Tiktok-eier Bytedance har falt mer enn 25 prosent langt i år, men svenske selskapet Klarna fikk verdsettelsen kuttet med 85 prosent i den siste finansieringsrunden i juni.

Toppsjefen Masa Son sa i mai at selskapet ville være mer forsiktige og mer konservative rundt nye investeringer.

Selskapet har i år blant annet realisert deler av Alibaba posisjonen, for over 10 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Selskapet skal bruke noe av pengene til å gjøre tilbakekjøp av egne aksjer, og skal bruke i underkant av 3 milliarder dollar, ifølge rapporten.

Fra topp til bunn

Grunnlegger Masayoshi Son ble i mange år hyllet for investeringene sine. Med en investering på 20 millioner dollar i kinesiske Alibaba som på et tidspunkt var verdt godt over 100 milliarder dollar ble han lenge ansett som et investeringsgeni. De siste årene har det derimot gått tråere, med investeringer i selskaper som ofte har hatt høy vekst som et fellestrekk.

Selskaper som Uber, Didi og Wework, men også norske selskaper som Kahoot og Autostore har vært blant investeringene til Softbank. Fire selskaper som alle har hatt en svært utfordrende kursutvikling.

Autostore har blant annet fått barbert bort over 50 milliarder i verdsettelse siden børsnoteringen i fjor høst, og verdsettes nå lavere enn da Softbank kom inn på eiersiden. Eierandel på 17 prosent i Kahoot har også medført et papirtap i milliardklassen for Japanerne.