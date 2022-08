Astrocast skalerer opp i verdensrommet

Det sveitsiske nanosatellitt ioT-selskapet Astrocast, inngår et flerårig samarbeid med det italienske romlogistikkselskapet D-Orbit, fremgår det av en børsmelding.

Avtalen gjelder oppskytning og utplassering av 20 Astrocast-satellitter, som vil bli utplassert over 3 år. De første fire vil bli plassert ut senest i november i år, via Elon Musks romfartsselskap SpaceXs sin Falcon 9 rakett.

Astrocast fortsetter å skalere nanosatellitt-nettverket sitt som tilbyr kunder toveiskommunikasjon mellom enheter og selskapets globale nettverk. Denne investeringenskal sikre ytterligere robusthet, pålitelighet og motstandskraft for Astrocasts brukere.

«Det er viktig for europeiske romselskaper å jobbe sammen for å finne løsninger som øker konkurranseevnen til det europeiske rommet, og vi tror at samarbeid med D-Orbit muliggjør dette for Astrocast», sier administrerende direktør Fabien Jordan.

Asrocast er notert på Euronext Growth i Oslo.