Økt omsetning i ContextVision

ContextVision fikk et driftsresultat på 13,5 millioner svenske kroner i andre kvartal 2022, mot 10,3 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen var 32,5 millioner svenske kroner i kvartalet (24,4).



Inntektsøkningen kommer hovedsakelig fra nye strategiske kontrakter, samt mersalg på eksisterende kunder. Økningen i det asiatiske, samt det europeiske markedet, er hovedårsaken til inntektsveksten.



– Fantastisk innsats fra hele laget til ContextVision, samt vår sterke kundebase, muliggjorde dette fantastiske kvartalet. Inntektsrekorden skyldes delvis noen få engangseffekter som bulkkjøp, samt litt medvind fra valuta, men trenden er klar; vårt fokus på kjernevirksomheten betyr økt salg, noe som det vil fortsette å gjøre fremover, sier Gerald Pötzsch, ContextVisions nye administrerende direktør.



– De siste to kvartalene har selskapet hatt sjansen til å fokusere fullt ut på bildebehandlingsvirksomheten. Dette begynner nå å bære frukter, noe som synes gjennom fantastiske tall. Inntektene og marginene så langt setter oss i en veldig god posisjon til å kunne oppnå et sterkt resultat for hele 2022, samt å støtte opp om en videre positiv utvikling av ContextVision, fortsetter Pötzsch.

TDN Direkt