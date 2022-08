MINTR

Torsdag morgen publiserte Mintra Holding ferske tall for årets andre kvartal.

Rapporten viser at læringsplattformen leverte en omsetning på 62,6 millioner kroner i perioden. Dette tilsvarer en liten vekst fra samme kvartal i fjor da omsetningen endte på 61,8 millioner kroner.

Resultat før skatt landet på 18 millioner kroner for kvartalet, nesten en dobling fra andre kvartal i fjor da læringsplattformen endte opp med 9,3 millioner kroner før skatt.



Samtidig økte driftsresultatet fra 24,1 millioner kroner andre kvartal i fjor, til 28,4 millioner i samme periode i år.

Aksjen gjorde et voldsomt bykst etter tallslipp, og ble på det meste handlet for 4,48 kroner per aksje, opp 19,15 prosent. Mot lunsjtider har oppgangen avtatt, og Mintra-aksjen handle opp 10,90 prosent til 4,17 kroner.

Inntektsvekst

I løpet av årets første halvår har læringsplattformen sikret seg nye kontrakter til en verdi på 80 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 14 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Så langt har selskapet også generert 120 millioner kroner i årlige inntekter (ARR). I fjor lå dette tallet på 108 millioner kroner for samme periode.

I rapporten skriver selskapet at de fremover vil investere mer i kanal- og partnerskapsprogrammet for å øke distribusjonen ytterligere, og etablere seg som en global leverandør.

Mintra mener programmet vil dem sikre en større geografisk tilstedeværelse, og generere vekst i antall eLearning-forhandlere innen utgangen av 2022.

Ellers forventer selskapet ytterligere vekst etter den positive utviklingen de har opplevd så langt i år, og at salgsutsiktene er solide.