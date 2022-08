Kahoot leverer på forventningene

Quizselskapet Kahoot la torsdag morgen frem tallene for årets andre kvartal.

De fakturerbare inntektene for kvartalet endte på 37,2 millioner dollar, mot 18,4 millioner dollar samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en økning på 81 prosent.

I forrige kvartalsrapport skrev quizselskapet at de forventet fakturerbare inntekter til over 36 millioner dollar i andre kvartal, og leverer derfor på forventningene i torsdagens rapport.

Økte underskuddet

Kahoot fikk god drahjelp av Clever i kvartalet, som bidro med 13 millioner dollar til omsetningen.

Det justerte driftsresultatet lå på 6,9 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med 4,2 millioner dollar samme periode i fjor.

Samlet resultat for perioden, før skatt, endte på minus 1,3 millioner dollar.

Dette er en markant nedgang fra andre kvartal i fjor, da resultatet lå i positivt terreng på 5,3 millioner dollar.

Beholder vekstmål

Ved utgangen av andre kvartal kan Kahoot vise til 1.210.000 betalte abonnenter på alle tjenester. Det tilsvarer 40.000 flere abonnenter enn ved utgangen av første kvartal.

– Med vår sterke grunnlag for både kort og langsiktig vekst, beholder vi våre finansielle ambisjoner, skriver finanssjef Ken Østreng i torsdagens melding.

De beholder derfor vekstmålene som ble gitt i januar, da selskapet kunngjorde at de forventet fakturerbare inntekter til over 190 millioner dollar samlet for 2022.

Samtidig skriver selskapet at de forventer fakturerbare inntekter til 54 millioner dollar i årets tredje kvartal.