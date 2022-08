Idex Biometrics sikrer storkontrakt

Idex Biometrics har mottatt en ny bestilling på deres fingeravtrykkssensorteknologi, som vil bli anvendt i kundens digitale autentiseringsapplikasjon.

Kunden er et stort amerikansk selskap og ordren representerer den største enkeltordren i IDEX' historie. Forsendelser vil begynne i fjerde kvartal.

I tillegg til selskapets primære marked for biometriske betalingskort, har IDEX fortsatt å se økende etterspørsel etter sine biometriske sensorer for bruk i et voksende marked for digital autentisering, legger de til.

TDN Direkt