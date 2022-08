Kongsberg Satellite Services forlenger kontrakt

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har forlenget og utvidet en kontrakt som omfatter leveranse av bakkestasjonstjenester til det amerikanske meteorologitjenesten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Total ramme for kontrakten inkludert opsjoner er om lag 830 millioner kroner for perioden 2022-2027, fremgår det av en melding torsdag.

I tillegg til tidligere leverte tjenester omfatter kontraktutvidelsen også leveranser av operative tjenester knyttet til datamottak fra og kontroll av værmeldingssatellittene i Joint Polar Satellite System (JPSS)-serien. Kontrakten har en verdi på 66 millioner dollar samt opsjoner verdt ytterligere 18,9 millioner dollar. Dette tilsvarer en totalt ramme på 830 millioner kroner.

KSATs ordrereserve er med denne kontrakten på om lag 3,75 milliarder kroner og rapporteres ikke som en del av Kongsberg Gruppens totale ordrereserve. KSAT er et kommersielt satellittsenter og eies 50 prosent av Kongsberg Gruppen og 50 prosent av Space Norway.

