Historisk godt kvartal for teknologiselskap

Norbit fikk en ebitda på 77,7 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 50,5 millioner kroner samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport fredag.

Omsetningen i kvartalet var 315 millioner kroner (190), mens driftsresultatet ble 56,9 millioner kroner (35,1).Norbit skriver at de er i rute for å nå omsetningsmålet på 1 milliard kroner i 2022, samtidig som den langsiktige ambisjonen om å levere organisk omsetning på mer enn 1,5 milliarder kroner og en ebitda-margin på over 25 prosent i 2024 gjentas.

Utsiktene for tredje kvartal er positive og det forventes fortsatt høy aktivitet. Kvartalet har startet positivt for Oceans-segmentet, hvor målet er å levere inntektsvekst sammenlignet med tredje kvartal i fjor. I Connectivity-segmentet forventes aktiviteten i andre halvår å holde seg på omtrent samme nivå som i første halvår. PIR forventes å levere inntekter i tredje kvartal på nivå med andre kvartal, og opp fra tredje kvartal i fjor.

(TDN Direkt)