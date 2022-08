Spikret indisk millionavtale

NEXT Biometrics Group kunngjorde i februar et langsiktig partnerskap med et ikke-navngitt indisk selskap for fingeravtrykkssensoren FAP20. Som en del av partnerskapet fikk NEXT en kjøpsordre verdt 2,2 millioner dollar, der 10 prosent av ordrevolumet skulle leveres innen april og resten leveres i andre halvår i år og første halvår neste år.

SPIKRET MILLIONORDRE: NEXT Biometrics og adm. direktør Peter Heuman. Foto: NEXT Biometrics

En betingelse var at sensoren besto sertifiseringsrelaterte tester knyttet til det indiske Aadhaar-programmet – tester som var ventet å starte i andre kvartal i år.

Nå opplyser NEXT Biometrics at selskapet har lyktes med å passere en milepæl i partnerskapet, og at ordren til 2,2 millioner dollar – cirka 21 millioner kroner – er ugjenkallelig.

Det betyr at de resterende 90 prosentene av ordrens totale volum ikke lenger er betinget.

Forsinket lansering

«Å passere denne milepælen gir oss ekstra selvtillit og beviser vårt konkurransefortrinn», heter det i en kommentar fra Ulf Ritsvall, salgs- og markedsdirektør i NEXT.

NEXT og den indiske partneren fokuserer nå på å etablere en sterk posisjon i markedet og å vinne markedsandeler når Indias oppgraderte nasjonale program for biometrisk sikkerhet lanseres, opplyses det.

Dette programmet er imidlertid forsinket, og ifølge NEXTs lokale partnere vil markedslanseringen trolig finne sted mot utgangen av fjerde kvartal. Det legges til at også NEXTs partner har litt igjen for å være klar til å få statlig sertifisering i India for sine egne biometriprodukter, der FAP20-sensoren vil inngå.

Ser betydelig ekspansjon

Da partnerskapet ble lansert i februar, omtalte NEXT-sjef Peter Heuman den nye indiske partneren som en av Indias raskest voksende lokale produsenter av autentiseringsløsninger.

«Avtalen vil gi betydelig ekspansjon på det indiske Aadhaar-markedet for NEXT Biometrics», sa Heuman.

Aadhaar er et statlig indisk biometribasert ID-program, der innbyggere i India tildeles hvert sitt unike Aadhaar-nummer av Unique Identification Authority of India, som er underlagt Indias elektronikk- og IT-departement. Programmet skal blant annet bidra til at også landets fattige og underprivilegerte innbyggere får adgang til statlige goder.