Google bøtelagt 380 millioner

Ifølge den amerikanske nettavisen TechCrunch har Google fått en bot på 60 millioner australske dollar (cirka 380 milioner kroner) for å villede forbrukere om innsamling av lokasjonsdata. Boten kommer ett år etter at en australsk domstol kom frem til at selskapet hadde brutt den australske forbrukerloven («Consumer Law»).

Det var «Australia’s Competition & Consumer Commission» (ACCC) som innledet etterforskingen i oktober 2019.

Etterforskningen var basert på tech-gigantens innsamling av data mellom januar 2017 og desember 2018. Det skal bare ha vært forbrukere med Android-operativsystem som ble berørt.

Posisjonshistorikk

Ifølge domstolen, hadde Google presentert «posisjonshistorikk» som den eneste innstillingen som påvirket hvorvidt selskapet samlet inn, oppbevarte og brukte identifiserbare posisjonsdata.

Derimot gjorde innstillingen for «Internett- og App-aktivitet» også det mulig for selskapet å samle inn Android-brukeres posisjonsdata.

Denne innstillingen var også slått på som standard, bemerket ACCC i en pressemelding fredag.

1,3 millioner

ACCC estimerer at 1,3 millioner Google-brukere har blitt berørt av innstillingen.

«Denne betydelige straffen som ble pålagt av domstolen i dag, sender et sterkt budskap til digitale plattformer og andre virksomheter, store og små, om at de ikke må villede forbrukere om hvordan dataene deres samles inn og brukes», uttalte ACCC-leder Gina Cass-Gottlieb i en uttalelse.

SENDER ET BUDSKAP: Gina Cass-Gottlieb, leder av Australske ACCC. Foto: Australian Competition Law

«Personlig data er sensitivt og viktig for brukere, og noen av disse brukerne som ble presentert hvordan dataene deres ble brukt, hadde kanskje gjort andre valg om innhenting, lagring og bruk av deres posisjonsdata om Google ikke hadde villedet dem», la hun til.

I tillegg til å betale boten, stiller også ACCC et krav om at ansatte i Google må få tilstrekkelig opplæring i landets lover og regler.

En talsperson fra Google bekreftet ovenfor TechCrunch at selskapet og ACCC har kommet til enighet, og hevder samtidig at selskapet har tatt grep for å sikre bedre håndtering av, og åpenhet rundt, brukerdata.

Da dommen falt i fjor, uttalte Google at det var uenig med funnene og at selskapet vurderte å anke saken, noe det aldri gjorde.