Det kommer frem i en pressemelding sendt ut av selskapet torsdag 11. august.

Manag-E leverer og tilpasser digitaliserings-løsninger i form av programvaretjenester, og kunne vise til en omsetning på 40,7 millioner kroner i fjor.

– Vi har diskutert ulike strategier for vekst en tid, og er overbevist om at vi best kan utvikle oss videre som en del av en større gruppe, sier Manage-E sjefen Rolf Frydenberg i meldingen.

Orbify.AI derimot bistår sine porteføljeselskaper med salg og markedsføring, men er også med på å utvikle programvareløsninger innen arbeidsflyt.

– Vi er virkelig imponert over kompetansen og kundene Manag-E besitter, og ønsker å bidra til å skalere veksten videre, forteller administrerende direktør i Orbiby.AI, Axel Tenvik, og mener han ser et stort vekstpotensial for Manag-E både i Norge og internasjonalt.

Ifølge meldingen vil ikke kjøpsprisen bli offentliggjort, ettersom transaksjonen er en kombinasjon av et kontant- og aksjeoppgjør i Orbify.AI-aksjer.

Etter at transaksjonen er gjennomført utgjør markerer dette det tredje oppkjøpet til programvareselskapet på under ett år.

De har nylig kjøpt opp de to selskapene Strategy Orchestrator og InXight, som nå er fusjonert til ett selskap.