Den kinesiske distributøren XM Holder har bestilt sensorer verdt 2,4 millioner norske kroner fra fingeravtrykkssensorselskapet NEXT Biometrics.

Det kommer frem i en børsmelding tirsdag.

Leveransene vil starte i løpet av andre halvdel av 2022, og inkluderer flere ulike fingeravtrykksensorer, skriver selskapet. De vil bli brukt av nye kunder i Asia.

– Vi er fornøyd med at vårt intensiverte samarbeid med XM Holder i Kina har resultert i en ny bestilling. Vi fortsetter å styrke vår markedsposisjon i betalings- og fintechsegmentet og er glade for at kjøpsordren inkluderer ulike typer sensorprodukter, sier Ulf Ritsvall, salgs- og markedsdirektør i NEXT.