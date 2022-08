Mercell, som driver en digital plattform for offentlige anskaffelser, er nå ferdig oppkjøpt av den amerikanske private equity-kjempen Thoma Bravo.

Det kommer frem i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Spring Bidco, som er styrt av Thoma Bravo, tilbød 6,30 kroner pr. aksje. Aksjene ble suspendert fra Oslo Børs 12. august, og de vil bli «slettet så snart som mulig», ifølge børsmeldingen.

Adm. direktør i Mercell, Terje Wibe, sier han er «henrykt» over å få dra nytte av kompetansen til Thoma Bravo.

– Jeg er stolt av hele Mercell-teamet for å ha hjulpet oss å nå denne milepælen, og jeg ser frem til mer suksess når vi bygger på vår markedslederposisjon og fortsetter med å levere de beste digitale anbuds- og innkjøpssystemene til kundene.

Konserndirektør i Thoma Bravo, George Jaber, mener Mercell er godt posisjonert for å få et bredere produkttilbud og ytterligere vekst.

– Teamet vårt er glade for å samarbeide med Mercell for å hjelpe selskapet oppnå sitt fulle potensial og sette Mercell opp for vedvarende, langsiktig vekst, sier Jaber.

Oppkjøpet ble først kunngjort 25. mai, og fullført 16. august.

Tidligere i august opplyste Thoma Bravo at de hadde mottatt 95,8 prosent av Mercells aksjer og stemmerettigheter, og at de resterende ville bli overført innen kort tid.