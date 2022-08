Valutatap massakrerte bunnlinjen

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Teknologiselskapet Crayon leverte sterkere på driften i andre kvartal 2022 sammenlignet med samme periode i fjor, men valutatap sendte bunnlinjen markant ned.

Selskapet skriver i sin kvartalsrapport at bruttosalg, -inntekter og EBITDA er på all-time high, og driftsresultatet økte med rundt 15 prosent. Driftsinntektene var på 1,3 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 940 millioner i fjor, mens driftsresultatet kom på 253 millioner kroner i kvartalet, opp fra 220 i fjor.

Justert EBITDA endte på 329 millioner, mot 255 millioner i fjor.

Gjentar guidingen

Crayon gjentar sitt mål om bruttofortjenestevekst på 35-40 prosent i 2022 og rundt 20 prosent på mellomlang sikt. Utsiktene for 2022 impliserer organisk vekst som er på linje med utsiktene for mellomlang sikt, ifølge TDN Direkt.

Selskapet gjentar også mål om justert EBITDA-margin på 22-23 prosent i 2022 og venter at denne vil gradvis øke til 25 prosent på mellomlang sikt. Selskapet skriver at de «vil fortsette å investere i ressurser for å drive vekst og samtidig realisere skaleringsfordeler på tvers av internasjonale markeder».

Tech-selskapet venter fortsatt netto arbeidskapital på rundt 15-20 prosent av bruttoresultat i 2022 og mellomlang sikt. Selskapet ser også fortsatt driftsinvesteringer på rundt 100 millioner kroner både i 2022 og på mellomlang sikt.