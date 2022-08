Kryptobørsen Norwegian Block Exchange fikk et resultat før skatt på -24 millioner kroner i første halvdel av 2022, mot -15 millioner i samme periode året før. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Omsetningen i første halvår var 3 millioner kroner (3,6).



«De kostnadsreduserende tiltakene som ble gjennomført denne våren og sommeren trer i full effekt i løpet av andre halvår, noe som resulterer i en nesten halvering av «burnrate» gitt gjeldende markedsforhold. Til tross for et mer positivt sentiment i markedet etter sommerferien, fortsetter selskapet med den forsiktige tilnærmingen og vil opprettholde streng kontroll over operasjonelle og markedsaktiviteter», skriver selskapet i rapporten.

Parallelt med kvartalstallene melder selskapet at det har fått garantier fra eksisterende aksjonærer på 10 millioner i ny egenkapital.

Tegningskurset vil bli fastsatt etter at den totale påtenkte kapitalinnhentingen er fullført og er avhengig av godkjenning fra generalforsamlingen, opplyses det.

Selskapet har til hensikt å bruke netto kontantprovenyet fra den planlagte rettede emisjonen til å finansiere utviklingsaktiviteter og til generelle selskapsformål.

(TDN Direkt)