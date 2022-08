Kryptosmell for Norwegian Block Exchange

Kjos-familiens kryptobørs Norwegian Block Exchange endte første halvdel av 2022 med et resultat før skatt på minus 24 millioner kroner.

Det kommer frem i en rapport fra selskapet torsdag. Selskapet fikk en omsetning på 3 millioner kroner i første halvår, mot 3,6 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

«Det første halvåret av 2022 har sett en brå nedgang i den totale markedsverdien av kryptovalutaer, for det meste drevet av årsaker utenfor industrien,» skriver selskapet i rapporten.

«En perfekt storm av makrohendelser, inkludert galopperende inflasjon, post-pandemiske endringer i konsumer- og investoroppførsel, økende renter over hele verden og den russiske krigen mot Ukraina, har ført til en nedgang i mange verdier, først og fremst risiko- og vekstsektorer, som krypto er en del av.»

Kostnadskutt

Som følge av kryptonedgangen har selskapet sett seg nødt til å kutte i kostnadene.

«De kostnadsreduserende tiltakene som ble gjennomført denne våren og sommeren trer i full effekt i løpet av andre halvår, noe som resulterer i en nesten halvering av «burnrate» gitt gjeldende markedsforhold,» skriver selskapet i rapporten.

Ifølge rapporten fortsetter selskapet en forsiktig tilnærming og streng kontroll over operasjonelle- og markedsaktiviteter, til tross for at sentimentet har blitt mer positivt etter sommerferien.

Samtidig melder selskapet at det vil hente inn ny kapital, og at det har fått garantier fra selskapets eksisterende aksjonærer på 10 millioner kroner. Kapitalinnhentingen er avhengig av en godkjennelse fra selskapets generalforsamling.

Den planlagte rettede emisjonen skal ifølge selskapet brukes til å finansiere utviklingsaktiviteter samt generelle selskapsformål, opplyses det.