Viasat inngår samarbeid med boreselskap

Det globale kommunikasjonsselskapet Viasat har blitt med i et joint-venture med Transocean og Intellilift, et datterselskap av Nekkar.

Det fremgår av en melding torsdag.

Nekkar kunngjorde 28. oktober 2021 at dets datterselskap, Intellilift, hadde etablert et join-venture, kalt Inteliwell, med et datterselskap av Transocean.

Inteliwell JV ble etablert med formål om å akselerere reduksjonen av boretid gjennom riggautomatisering, og for å effektivisere brønnkonstruksjondprosesser gjennom nye AI-drevne prosesser og verktøy, heter det.

(TDN Direkt)