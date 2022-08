Airthings-topp sikrer seg flere aksjer

Anders Follerås, salgssjef for Europa og Asia i Airthings, har kjøpt 20.000 aksjer i selskapet, opplyses det i en børsmelding.

De ble kjøpt for 4,49 kroner pr. aksje, noe som gjør at den totale prisen blir 89.800 kroner.

Etter kjøpet eier Follerås selv 20.000 aksjer. Gjennom Follerås Holding AS eier han i tillegg 392.800 aksjer.

Tidligere fredag ble det kjent at styreleder Geir Førre har kjøpt 235.000 aksjer for litt over millionen.