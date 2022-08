Ble sparket etter metoo-anklager – saksøker Kahoot

I slutten av august starter rettsaken mellom Kahoot og den tidligere ansatte mannen. Fem dager er satt av til å ta stilling til spørsmålet om ugyldig oppsigelse i november i fjor.

Ifølge sluttinnlegget til Kahoot, som Børsen har fått tilgang til, kom varslene hovedsakelig fra kvinner med kort tjenestetid i selskapet.

«Tull og tøys»

Mannen hevder i sitt sluttinnlegg at trakasseringen han er anklaget for er basert på «til dels» usannheter, eller at forholdene er tatt ut av kontekst. Han påpeker også at atferden hans til dels skyldes depresjon og en ADHD-diagnose, skriver nettavisen.

Vedkommende er også anklaget for å mobbe mannlige kolleger, noe han sier er «tull og tøys».

– Leit

Kahoots advokat Stein Kimsås-Otterbech sier til Børsen at oppsigelsen var på sin plass.

– Kahoot har ingen toleranse for noen form for trakassering og tar denne saken svært alvorlig. Det er leit at dette har utviklet seg til en rettstvist, men Kahoot står ved de grepene de har tatt og vil gjøre det som er nødvendig for å beskytte sine ansatte.

Mannens advokat, Vegard Lund, sier avskjeden var usaklig.

– Hans væremåte, som følge av at han har ADHD, har vært mer eller mindre det samme siden han begynte der. Han synes derfor avskjeden er usaklig, sier han til nettavisen.