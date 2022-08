Twitter: Ansatte kan få halvert bonusen

Twitter skal ha varslet de ansatte om at det kan være de bare får utbetalt halvparten av årets bonus på grunn av selskapets økonomiske resultater.

SENDTE MAIL: Twitters finansdirektør Ned Segal. Foto: Bloomberg

Twitter sliter for tiden med usikkerhet for annonsører på grunn av krigen i Ukraina, samt at selskapet er i en juridisk tvist med Elon Musk etter at han gikk fra avtalen om å kjøpe teknologiselskapet for 44 milliarder dollar, skriver Bloomberg.

Det er Twitters finansdirektør Ned Segal som fredag skal ha sendt ut en e-post til de ansatte hvor han varslet om bonuskuttene.

I eposten skriver finansdirektøren at tallene og resultatene kan fortsatt forandre seg i løpet av året, avhengig av inntjeningen. Men bonuspotten er for øyeblikket på 50 prosent av hva potensialet kan være dersom selskapet når sine økonomiske mål.

En talsmann for Twitter har bekreftet saken ovenfor New York Times, som først skrev om saken, men nektet å kommentere saken ytterligere.