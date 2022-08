ABG Sundal Collier hever kursmålet til House of Control med 20 prosent, fra 5 kroner pr. aksje til 6 kroner. Samtidig gjentar meglerhuset hold-anbefalingen, kommer det frem i en oppdatering søndag.

Oppjusteringen kommer etter House of Control Group la frem tallene for andre kvartal i forrige uke, og kunne vise til en solid omsetningsvekst, men fikk likevel et resultat før skatt på minus 16,3 millioner.

Ifølge TDN Direkt gjorde kvartalstallene at ABG gjør noen mindre endringer på estimatene sine. Meglerhuset mener blant annet at det er bra at House of Control får fokuset vekk fra «vekst til enhver pris» til å fokusere mer på «lønnsom vekst». Men ABG tror likevel det vil bli en stund til før aksjen ser attraktiv ut basert på multipler.