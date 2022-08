Ser 50 prosent oppside hos tech-gigant

Tirsdag formiddag koster techaksjen nær 168 dollar. Munster spår altså en oppside på 48,8 prosent, skriver CNBC.

Men aksjen kan gå enda litt lenger ned før den går opp igjen, mener Munster, som er sjef for det tech-sentrerte hedgefondet Loup Ventures.

Så langt i 2022 har aksjen gått ned 7,9 prosent, men fra midten av juni har tallene stort sett vært grønne.

Bilsamarbeid trekker opp

Munster begrunner 250 dollar-optimismen med at selskapet allerede har lagt grunnlaget med iPhone – et produkt mange oppgir som en "nødvendighet", samt selskapets planer og muligheter for fremtiden.

Han viser spesielt til samarbeidet Apple har kunngjort med bilprodusentene Land Rover, Mercedes, Porsche, Volvo og Honda, der de har planlagt en Car Play-oppdatering i slutten av 2023.

– Disse samarbeidene understreker et enkelt faktum: "Legacy"-bilene trenger Apple, sier han til CNBC.

SKAL OPP: Apple-aksjen har steget nær 10 prosent den siste måneden, og mer skal det bli, ifølge Apple-eksperten. Dreamstime.com

Munster har også troen på at Apple kan konkurrere med bilprodusentene ved å lage sin egen bil. Det har versert rykter om at techgiganten skal produsere en elbil i årene som kommer.

– Det (bilmarkedet, journ. anm) er et massivt 2,5 billioner dollar marked. Smartmobil-markedet er på rundt 1 billion dollar i året. Bilen kan bli større enn iPhonen, mener tech-investoren.

– Når man legger sammen dette, blir jeg mye mer trygg på utsiktene til 250 dollar aksjen, legger han til.

Ikke uten risiko

Analytiker Katy Huberty i Morgan Stanley har også tro på at Apple vil styrke seg med tiden. Hun oppfordrer til å kjøpe ved kursfall.

Det er likevel en risikabel faktor ved Apple: Kina står for 18 prosent av omsetningen til selskapet, og 60 prosent av produktene deres lages der.

Ifølge Munster er Apple interessert i å omorganisere produksjonen noe, ved å blant annet vurdere å lage enkelte produkter i Vietnam. De vil også bruke 17 milliarder i året på å flytte tech-produksjonen tilbake til USA.