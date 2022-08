Dagens vaskeroboter har både blitt flinkere og smartere, men problemet med de fleste er at når de er ferdige med å rengjøre, må de hentes inn, tømmes for støv og skitt. Og er du så heldig at du har en som vasker i tillegg, så er du sikkert kjent med at du må rense og bytte vann ved å fjerne og skylle en liten vanntank etter hver rengjøring.

Evovacs nyeste vaskerobot Deebot X1 Omni er en helautomatisert løsning, som ved hjelp av en egen vaskestasjon gjør alt på ett sted.

Stor men stilren

Vaskeroboten fra Ecovacs tar opp ganske mye mer plass enn en tradisjonell robotstøvsuger, dette på grunn av den enorme basestasjonen, som med integrerte vanntanker, rengjøringssystem og støvpose, gjør den ganske massiv. (Dimensjonene 43 x 45 x 58 cm) Den har imidlertid et stilrent design. Både basestasjonen og støvsugeren er tegnet av den danske industridesigneren Jacob Jensen og vil passe inn i de fleste hjem.

Stor: Ecovacs Deebot X1 Omni tar opp ganske mye mer plass enn en tradisjonell robotstøvsuger, men har et stilrent design. Foto: Ecovacs

Oppsettet er enkelt. Etter å ha montert moppene og satt inn støvsugerpose, laster man ned Ecovacs-appen, hvor man lager en konto og kobler vaskeroboten på hjemmenettverket. Roboten laster automatisk ned oppdateringer og begynner å kartlegge huset ditt. Etter å ha rast rundt i huset en stund så tegner den opp alle rom og hindringer ved hjelp av AI- og 3D-sensorer. Det hele er veldig enkelt og går relativt raskt.

Når roboten er ferdig med å kartlegge huset ditt, så er det bare å fylle på vann i vanntanken og sette opp rutiner for når du ønsker at den skal vaske over gulvene. Når roboten er ferdig med runden sin, returnerer den automatisk til stasjonen for tømming, vask og automatisk tørking av moppehodene.