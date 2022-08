Meglerhus senker kursmålet for Crayon

ABG Sundal Collier senker sitt kursmål for Crayon til 228 kroner pr aksje fra tidligere 263 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset tirsdag.

ABG poengterer at Crayons aksjekurs har falt rundt 18 prosent siden kvartalsrapport, noe de mener er ufortjent. De mener selskapet fortsatt vil levere et sterkt resultat for 2022, men reduserer kursmålet for å reflektere noe lavere estimater.

På bakgrunn av kvartalsrapporten reduseres estimatet for justert ebitda med 3 prosent i 2022 og 2023.

TDN Direkt