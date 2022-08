Ble sparket – nå går eks-sikkerhetssjefen hardt ut mot Twitter

– Ta en tech-plattform som samler inn enorme mengder brukerdata og kombiner det med det som ser ut til å være en utrolig svak sikkerhetsinfrastruktur og utenlandske statsaktører med en agenda, og du har en oppskrift på katastrofe, sier senatoren til CNN.

Kalt inn som vitne av Musk

Elon Musk, som for tiden jobber hardt for å unngå å kjøpe Twitter, har tidligere beskyldt selskapet for å ikke ha oversikt over mengden «bots» på plattformen. Zatko hevder Twitter verken har ressursene eller motivasjonen til å finne ut hvor mange falske kontoer det er på plattformen.

Zatko får juridisk bistand fra Whistleblower Aid, den samme organisasjonen som hjalp Facebook-varsleren Frances Haugen. De opplyser at Zatko ikke har vært i kontakt med Musk, og at Zatko begynte varslingsprosessen før Musk indikerte at han ville kjøpe Twitter.



Musks advokat sier til CNN at de har kalt Zatko inn som vitne etter at saken ble publisert.

– Vi synes hans og andre nøkkelansatte sin oppsigelse var interessant i lys av det vi har funnet.

– Inkonsekvent og full av unøyaktigheter

Zatko har tidligere jobbet i Google, Stripe og i USAs forsvarsdepartement. I januar fikk han sparken fra Twitter, noe de begrunner med dårlig jobbytelse.

Varsleren mener derimot han ble sparket for å prøve å belyse sikkerhetshullene til styret i Twitter.

CNN har stilt Twitter over 50 spesifikke spørsmål om varselet. I en uttalelse svarer selskapet at sikkerhet og personvern har vært prioritert i lang tid.

– Zatko ble sparket fra sin topplederjobb i Twitter for dårlig ytelse og ineffektivt lederskap for over seks måneder siden. Selv om vi ikke har hatt tilgang til de spesifikke påstandene det refereres til, har vi så langt sett en fortelling om vår praksis på personvern og datasikkerhet som er inkonsekvent og full av unøyaktigheter, og som mangler viktig kontekst, sier Twitter-talspersonen.