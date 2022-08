Styret anbefaler bud på 799 mill. på Play Magnus

Play Magnus har i ettermiddag lagt fram rapporten for andre kvartal. Samtidig kommer det frem i en melding at styret anbefaler et bud på 100 prosent av aksjene i selskapet.

Chess Growthco, et datterselskap av Chess.com, tilbyr å kjøpe Play Magnus for 13 kroner aksjen, noe som priser selskapet til 798.885.386 kroner. Ved børsstenging onsdag er aksjen priset til 10,50 kroner.

I meldingen skriver Play Magnus at tilbudet er 28,5 prosent over dagens aksjepris.

Enstemmig anbefaling

Styret har enstemmig anbefalt budet på selskapet som har vært på Euronext Growth siden 2020, og opplyser om at Chess Growthco har fått forhåndsaksept på aksjer tilsvarende 37,38 prosent av de utestående aksjene i Play Magnus.

Selskapet har i dag en markedsverdi på 645,23 millioner kroner. Siden nyttår har aksjen falt med 28,8 prosent.

– Vi har bygget fantastiske produkter og tjenester og etablert sterke merkevarer i løpet av de siste ni årene. Når vi ser fremover til Play Magnus' neste fase og søker å balansere vekst og lønnsomhet, spesielt i konteksten av det nåværende markedsmiljøet, tror vi at å slå oss sammen med Chess.com som strategisk partner er den rette veien videre, sier styreleder Anders Brand i Play Magnus.

Medgrunnlegger Magnus Carlsen sier han vil takke hele teamet for innsatsen i selskapet siden 2013.

– Nå går vi inn i en ny æra, og kombinasjonen av disse to selskapene skaper muligheter for sjakkspillet som ingen har tenkt på før, sier Carlsen.

Lavere vekst enn tidligere

Play Magnus fikk en justert EBITDA på minus 2 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot minus 3,5 millioner dollar samme periode året før.

Selskapet hadde en omsetning på 5,9 millioner dollar, en vekst på 16 prosent fra samme kvartal i 2021.

Play Magnus-sjef Andreas Thome sier veksten var lavere enn det de har sett i tidligere kvartaler.

– Dette er et resultat av mer utfordrende markedsforhold og dermed færre månedlige betalende brukere. Vi har i løpet av de siste månedene satt i gang et betydelig program for å tilpasse kostnadsbasen vår til det endrede markedet, noe som har gitt oss en forbedring i justert ebitda, sier han ifølge en melding.

LA FREM TALL: Adm. dir. Andreas Thome i Play Magnus. Iván Kverme

Når break-even-mål

Selskapet melder også at de er godt på vei til å nå selskapets EBITDA break-even-mål innen utgangen av 2022.

– I løpet av første kvartal reduserte vi vår kostnadsbase på årsbasis med ca. 2 millioner dollar, og nå i andre kvartal har vi redusert kostnadene med ytterligere ca. 5 millioner dollar, som forventes gradvis å få effekt fra og med tredje kvartal 2022. Dette betyr at vi er godt på vei til å nå vårt EBITDA break-even-mål innen utgangen av året. Vi er også glade for å se tegn på bedring i e-læringssegmentet i august, sier Andreas Thome.

