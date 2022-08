Finansdirektør laster opp med aksjer etter stygt kursfall

KAD Group AS, et selskap 100 prosent eid av finansdirektør i Zwipe, Danielle Glenn, har kjøpt 12.000 aksjer i Zwipe for 8,30 kroner stykket, tilsvarende nesten 100.000 kroner.

Etter denne transaksjonen eier KAD Group AS 12.000 aksjer i Zwipe.

Røde tall

Zwipe presenterte sine kvartalstall tirsdag. I første halvdel av 2022 hadde selskapet en omsetning på 0,8 millioner kroner, mot 1,4 millioner kroner i samme periode året før. Nettoresultatet endte på minus 47,7 millioner kroner, mot et negativt resultat på 26,9 millioner kroner for et år siden.

Onsdag omsettes aksjen for 8,24 kroner, ned 17,4 prosent. Hittil i år har aksjen falt over 70 prosent.