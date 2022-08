Bygger nytt satellittsystem for overvåking av havområder

Det statlige selskapet Space Norway melder at den første satellitten er planlagt skutt opp i starten av 2025. Flere satellitter blir skutt opp i årene etter for å etablere en konstellasjon av radarsatellitter.

Satellittsystemet har fått navnet MicroSAR og er skreddersydd for havovervåkning. Den kan detektere relativt små fartøy i et stort område samtidig.

Finner fartøyene – uavhengig av AIS

"Mer avansert teknologi sørger for bilder med høyere oppløsning og større dekningsområde. Det finnes i dag ikke satellittsystemer med tilsvarende egenskaper. En fordel med radarovervåkning er at de kan se selv om det er mørkt og selv om det er overskyet i området den dekker.", skriver Space Norway i en pressemelding.

De trekker frem at utfordringen med dagens overvåkingssystem, AIS (Automatic Identification System), er at det baserer seg på at skipene selv sender informasjon om egen identitet, fart og kurs.

"Altså et system som er avhengig av at fartøyet samarbeider. Det antas at om lag 5 % av skipene ikke sender ut AIS informasjon eller sender feil informasjon – bevisst eller ubevisst.", skriver selskapet.

MicroSAR vil finne fartøyene uansett om de bruker AIS.

Tett samarbeid med Forsvaret

Space Norway signerte torsdag kontrakter med leverandører. Sensorer og instrumenter om bord på satellittene blir utviklet og bygget av de norske selskapene WideNorth, Eidsvoll Electronics, Kongsberg Seatex og Forsvarets forskningsinstitutt. Selve satellitten bygges av britiske Survey Satellite Technology.

Systemet vil først og fremst dekke norske samfunns- og myndighetsbehov, men vil også levere havovervåkningstjenester til markedet på lik linje med tilsvarende satellittsystemer i dag. Selskapet samarbeider tett med Forsvaret, og Forsvaret vil være deres primærkunde.

MicroSAR vil spesielt være relevant for maritim overvåking, med blant annet bekjempelse av tjuvfiske, sjøredning og overvåking av tjuvfiske.