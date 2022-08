Finansdirektør Ken W. Østreng i Kahoot opplyser til TDN Direkt at SoftBank ikke er primærinnsider i selskapet og står fritt til å forvalte sin eierpost som de ønsker.

«SoftBank er ikke primærinnsider i Kahoot! ASA og står fritt til å forvalte sin eierpost som de ønsker, uten noen særskilt innsikt i Kahoot!, utover det som er kjent i markedet», svarer han TDN Direkt i en epost fredag.

Finansdirektøren mener det ikke er naturlig for de å kommentere på hvordan individuelle aksjonærer i Kahoot! disponerer sitt eierskap.

«Fra Kahoot!´s side fortsetter vi å fokusere all vår energi inn i selskapets meget positive utvikling og vekst, og å levere på planene for andre halvår som ble lagt frem nylig under vår Q2-presentasjon», legger han til.

Les mer om hvorfor aksjen stuper på børs:

TDN Direkt