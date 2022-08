Det amerikanske justisdepartementet har etterforsket Apple i over tre år etter anklager fra utviklere om at den har misbrukt sin markedsmakt for å kvele konkurransen. Det er fortsatt uklart hvorvidt departementet vil ta Apple-saken til rettssalene, men ifølge kilder som har direkte kjennskap til saken er justisdepartementets advokater på et tidlig stadie av å utarbeide en potensiell sak, skriver Politico.

I mellomtiden det er ventet at justisdepartementet vil gå til sak mot Google-eier Alphabet allerede i september på grunn av deres dominans innen annonsering på nett. Skulle departementet gå til sak mot Alphabet vil det være et kraftig signal om en betydelig eskalering fra de amerikanske myndighetene i deres forsøk på å tøyle de store teknologiselskapene.

Håper på sak i år

Ifølge Politico sitter nå ulike avdelinger i påtalemyndighetene og setter sammen brikkene for et potensielt søksmål, og departementets konkurransetilsynsavdeling håper å få fremmet saken innen slutten av året.

Likevel har ikke justisdepartementet tatt noen avgjørelser om eller når de skal gå til sak mot verdens mest verdifulle børsnoterte selskap, og skal fortsatt være mulig at det ikke blir noen sak i det hele tatt.



Uansett vil et søksmål mot Apple ble durabelig batalje. Apple, som er verdsatt til 2,73 billioner dollar, har nesten uendelige ressurser til å forsvare seg med. Og IT-giganten har tidligere vist at de er villige til å benytte seg av disse for å beskytte App Store-en deres, som er svært lukrativ for dem. Det viste de da Epic Games i fjor, sammen med justisdepartementet, gikk til sak mot Apple på grunn av App Store-restriksjonene på Fortnite-videospillet. Ifølge MarketWatch vant Apple stort sett alt i den tre uker lange saken.