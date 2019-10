Telekomgründer skal utfordre Telenor og Telia

Christian Pritchard har utfordret Telenor og Telia tidligere, med hell. Selskapet han startet i 2007, Mobitalk, hadde 14.000 mobil- og IP-kunder innenfor shipping og offshore og små og mellomstore bedrifter da det for tre år siden ble solgt til Phonero.

Allerede året etter ble Phonero kjøpt av Telia for hele 2,3 milliarder kroner.

– Denne erfaringen har gitt oss en kjennskap til markedet vi drar nytte av når vi etablerer på nytt igjen, sier Pritchard, og legger til:

–For mange bedrifter kan vi redusere kostnadene betydelig på deres telefonutgifter, sier han.

Alle punkter huket av

For den Ålesund-bosatte gründeren var det en sjekkliste som måtte hukes av før beslutningen ble tatt om en ny oppstart. Tilgang på teknologi, kapital og mennesker med kompetanse ble tidlig sjekket av.

– Det må også være et marked i tillegg til et mulighetsvindu. Dette analyserte vi og fant raskt ut at det var muligheter, sier Pritchard.

Gründeren jobbet frem både systemer og plattformer uten ekstern finansiering. Og for å skaffe eksterne investorer ble det Ålesund-baserte forvaltningsselskapet Converto spilt på banen.

– Før sommerferien var finansieringen i orden. Mellom 20 og 25 millioner kroner, inklusiv bankfinansiering, sier han.

Pritchard selv er største aksjonær med 48 prosent. Tidligere Røkke-partner og Aker-sjef Leif-Arne Langøy har omtrent 14 prosent av aksjene, mens Optimar-gründer Peder Stette er en annen stor aksjonær.

Utfordrer på pris

Telenor og Telia har over 95 prosent av SMB-markedet, og det er her Nortel skal utfordre duoen. Bedrifter med mellom fem og 300 ansatte er målgruppen. Og ambisjonen er klar:

– Vi skal kapre tre til fem prosent av markedet, sier Pritchard.

Han påstår at prisene de norske SMB-kundene betaler hos konkurrenten er høy og at de selv vil ligge langt under i pris. I tillegg skal produktene pakketeres, noe han fremhever som en nøkkel for suksess.

– En god miks av konkurransedyktige priser og god pakketering er nøkkelen, sier gründeren, og legger til at de vil behandle alle kunder som VIP-er.

– Det vil være supporttelefon med kort responstid. Kundene våre skal slippe å vente særlig lenger enn 30 sekunder, sier han.

Tidligere leder for bedriftsmarkedet i Telia, Kristian Renaas, blir salgssjef, mens tidligere Mobitalk-styreleder Dag Nåheim tar rollen som finansdirektør.

STYRER SKUTA: Salgs- og markedsdirektør Kristian Renaas (t.v.) med daglig leder Christian Pritchard. Foto: Lin K. Moland

Før skjema

Nortel vil ved oppstart ha rundt 20 ansatte, med en forventning om nesten en dobling i arbeidsstokken i løpet av et år. Kontorene vil være i Ålesund, Oslo og Bergen.

– Tanken var å starte i oktober, men vi er foran skjema og åpner derfor i morgen, sier han.

Med Mobitalk-erfaringen i bagasjen har Nortel allerede 1.000 kunder på vei inn i det leide Telenor-nettet når selskapet offisielt åpner linjene torsdag.

Og selv om Pritchard ikke tenker på en fremtidig børsnotering som særlig aktuelt pr. nå, er han klar på at eierne likevel ønsker å se en lønnsom vekst før ambisjonene heises.

Langsiktige eiere

Dagens investorbase er ifølge gründeren opptatt av en stabil og jevn vekst, som naturligvis på sikt skal bli lønnsom.

– Vi har langsiktige eiere, og det er viktig, sier han.

– Når vil dere være lønnsomme?

– Vi begynner å tjene penger mellom 15.000 og 20.000 kunder, svarer Pritchard.

En ting som er sikkert om man er kunde i Nortel, er at man slipper bindingstid, for dette er ifølge Pritchard unødvendig.

– Bindingspolitikken på bedriftskunder burde vært avskaffet, sier han, og forklarer:

– Binding koblet med høye bruddgebyrer er en unaturlig innlåsing av kundene. Vi må måles på produkter og tjenester, og det er slik det må være for å få en naturlig dynamikk i markedet.