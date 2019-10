SER FREMDELES MOT ASIA: Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor mener størrelse betyr mer og mer om man skal hamle opp med selskaper som Google og Facebook digitalt. Konsernet ser derfor etter alternativer for satsningen i Asia, etter at Axiata-dealen gikk i vasken for kort tid siden. Foto: Olav Gram Degnes