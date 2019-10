Apple: «Svært sterk start» for iPhone 11

Salget av Apples iPhone 11 har fått «en svært sterk start», ifølge adm. direktør Tim Cook. I et intervju med tyske Bild erklærte han at produsenten er maksimalt fornøyd med lanseringen av sin nye modell.

Uventet sterk etterspørsel

JPMorgans telekomanalytiker melder dessuten at etterspørselen har vært overraskende høy, siden iPhone 11 ble lagt ut for salg den 20. september.

Banken hevet samtidig sitt salgsestimat for modellen med en million i tredje kvartal og tre millioner i perioden oktober-desember.

Som følge av justeringene løftes kursmålet for Apple fra 243 til 265 dollar, noe som gir en oppside på rundt 18 prosent fra gårsdagens nivå. iPhone-produsentens markedsverdi har imidlertid krympet med fem prosent i det seneste året.

Knallhard konkurranse

Apple sliter dessuten med knallhard konkurranse fra Samsung og kinesiske produsenter, samt generelt svakere etterspørsel for denne typen produkter.

I alt regner ekspertene med at det i år vil selges 1,39 milliarder smarttelefoner, mot 1,41 milliarder i fjor.

I andre kvartal leverte Samsung og Huawei henholdsvis 109 og 55 prosent flere enheter enn Apple. Apples marginer er imidlertid langt høyere enn rivalenes.

For øvrig regner JPMorgan med at utviklingen av 5G-nettverket vil skape et nytt løft i salget i 2020 og 2021. En 5G-kapabel iPhone ventes å bli lansert neste september.