Telenor åpner 5G-nettverk på Svalbard

Innbyggerne på Svalbard var de første som fikk teste Telenors 4G-bredbånd under lanseringen i 2011. Nå blir de nok en gang først ute når Telenor åpner sin nye 5G-pilot.

– Svalbard er et utstillingsvindu for ny teknologi, og illustrerer på mange måter fremtidens smartby. Derfor er det helt naturlig at vi åpner en 5G-pilot nettopp her. Det lynraske mobilnettet brøyter vei innen en rekke områder og har uante muligheter, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

Piloten aktiveres den 20. oktober før nettverket åpner for kommersiell bruk i 2020.