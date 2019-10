NY STYRELEDER I NORTEL

– Det er alltid behov for selskaper som kan utfordre de to dominerende teleaktørene i Norge, og jeg er overbevist om at Nortel har det som skal til, sier Arild Hustad.

Valget om å ta styreledervervet kommer fordi Hustad mener Nortel har et konkurransedyktig produkt for små og mellomstore bedrifter i tillegg til et imponerende team «som har gjort dette før».

– Hvordan har utviklingen vært siden lansering?

– Mottagelsen har vært over all forventning, markedet har tatt godt i mot selskapet og vår markedsvinkling som utfordrer, sier gründer og adm. direktør Christian Prichard til Finansavisen.

Veteran i bransjen

Det er ikke mer enn to uker siden Nortel ble lansert, og som første selskap i Norge tilbyr selskapet grenseløs databruk til én fast pris, og prisen er ifølge Nortel lavere enn det Telenor og Telia tar for sine større datapakker i dagens bedriftsmarked.

Og det at Hustad nå skal hjelpe selskapet med å utfordre duoen er adm. direktør Chistian Pritchard veldig glad for:

– Arild Hustad er en av den norske telebransjes veteraner, med erfaring fra innsiden av begge de to store aktørene vi skal hente kunder fra – og som sjef for utfordrersuksesser som Network Norway og Tele2, sier Pritchard.

Tror datapakkene forsvinner

De siste årene har Hustad vært adm. direktør i Link Mobility, en leverandør av mobilkommunikasjonsløsninger, og før det har han bygget opp utfordreren Tele2 i Norge, som i 2014 ble kjøpt av Telia.

Hustad har også erfaring fra Telenor både i Norge og internasjonalt, British Telecom, som adm. direktør i Telecom Management Partner og deretter Network Norway.

Han har stor tro på Nortels satsning på grenseløs data, fordi dagens datapakke-jungel er ugjennomtrengelig, skaper byråkrati og fører til ekstrakostnader for norske bedrifter.

– Norge ligger langt bak andre nordiske land, både på databruk og pris pr. GB. De store aktørene i markedet har ikke maktet å levere en liknende løsning – og det kan det være mange årsaker til, sier han og fortsetter:

– Én årsak kan være at det har vært veldig lønnsomt å ta seg godt betalt for dagens pakkeløsninger, sier den påtroppende styrelederen.

Nortel Nytt mobilselskap som retter seg mot bedriftsmarkedet, hvor Telenor og Telia i dag er de to dominerende aktørene med en samlet markedsandel på 95 prosent.

Selskapet har en avtale om å bruke Telenors nett, noe som sikrer markedets beste dekning.

Som første selskap i bedriftsmarkedet tilbyr Nortel grenseløs databruk til en fast lav pris (599 kr. pr. måned).

Målgruppen er bedrifter med mellom 5 og 300 ansatte, som det finnes 73.500 av i Norge.

Selskapet er etablert av Christian Pritchard, som tidligere har startet og ledet Mobitalk (i dag en del av Telia).

På eiersiden er blant andre den tidligere Aker-sjefen, Leif-Arne Langøy.

Utvider styret

I tillegg til Hustad kommer tidligere Ship Equip-sjef Ivar Nesset, med erfaring fra Netcom, inn i styret. Han er i dag seniorrådgiver og partner i Converto, som hentet den nødvendige kapitalen til satsningen før sommeren.

Daglig leder og medgründer i IT-konsulentselskapet Avento, Stian Bang, går også inn i Nortel-styret.

Nortel har også fått med seg Kristian Renaas, som ledet Telias bedriftsmarked.

Gründer Christian Pritchard har selv bygget opp Mobitalk, som i 2016 ble solgt til Phonero. Dette er i dag en del av Telia.

Sterk utvikling

– Har du noen tall som viser utviklingen siden oppstart?

– Vi får daglig inn kunder som etterspør våre produkter og har mye jobb med å ta unna forespørslene og aktivitetene vi har i markedet. Våre selgere har nå 50-80 kundemøter i uken, sier Pritchard.

Nortel, som har en avtale med Telenor som sikrer markedets beste dekning, konsentrerer seg om selskaper med mellom 5 og 300 ansatte.

– Vi har opplevd sterk etterspørsel i de første ukene, hvor tilbakemeldingen er at mange er lei av tomme datapakker. Nortel skal ha markedets mest attraktive løsning for små og mellomstore bedrifter, og med et nytt styre på plass er vi enda bedre rustet til å ta opp kampen med teleduopoloet, sier Pritchard.