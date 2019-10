Berenberg tar grep i Telenor

Berenberg nedjusterer sin anbefaling på Telenor-aksjen til «hold», og setter kursmål til 174 kroner pr. aksje, fra tidligere 180 kroner, fremkommer det i en analyse torsdag.

2019 var alltid ventet å bli et utfordrende år for Telenor, men året er blitt ytterligere komplisert, skriver meglerhuset.

«Telenor har gått gjennom en snuoperasjon i noen av de mest utfordrende markedene, som Thailand og Myanmar, men året har blitt ytterligere komplisert av implementeringen av IFRS 15, som barberte bort 80 basispunkter av abonnementsinntektsveksten, samt korreksjonen av undervurderte provisjoner i Bangladesh som har tatt bort 70 basispunkter fra EBITDA. Aksjekursen har vært motstandsdyktig gjennom det hele, støttet av et sterkt tilbakekjøpsprogram, lavere capex-guiding, bedre synlighet for kostnadsreduksjonene utover 2021, samt et konsolideringshåp i Asia», skriver meglerhuset.

Berenberg mener forventningene til tallene for tredje kvartal er lave, og det forventes at virksomheten i Pakistan vil være svak, og at man derfor kan se bedre inngangsnivåer i aksjen. Hvis tallene er bedre enn fryktet, kan aksjen stige til 190 kroner i en «catch-up»-trade, skriver meglerhuset.

Meglerhuset foretrekker imidlertid en hold-anbefaling og vil vurdere aksjen på nytt etter kvartalsrapporten.