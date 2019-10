INTET NEDERLAG: Enkelte påpekte at fusjonshavariet ble et nederlag for daværende konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor. Strid om hvor hovedkvarteret for mobil skulle ligge, bytteforholdet mellom aksjene, og utfordringer med å skape synergier ble avgjørende. Og det skal Telenor trolig være glad for i dag. Foto: Johnny Syversen