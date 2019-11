Abraham Foss slutter i Telia etter å dratt omsetningen fra 7 til 14 milliarder på 4 år

Etter snaue fire år er Abraham Foss på vei ut av sjefsstolen i Telia Norge, når han blir erstattet av Finland-sjefen Stein-Erik Vellan i desember. Det kommer frem i en pressemelding torsdag morgen.

Fra Foss overtok roret i 2015 har selskapet vokst fra noen hundre ansatte og 7 milliarder i omsetning til mange tusen ansatte med en doblet omsetning på rundt 14 milliarder kroner, med et solid driftsresultat.

– Da jeg takket ja til jobben i 2015 var oppdraget relativt klart: bygg det nye Telia Norge. Den jobben blir selvfølgelig aldri helt ferdig, men vi har kommet langt på vei og fått stadige bevis på det gjennom utmerkelser for suverene kundeopplevelser, skriver Foss.

DOBLET OMSETNINGEN: Avtroppende Norge-sjef Abraham Foss økte omsetningen fra 7 til 14 milliarder på fire år, med solide driftsresultater. Foto: Telia

Erfaring fra Finland

Den nye Norge-sjefen har ledet Telia i Finland gjennom det selskapet kaller en «transformasjonsfase», og etter mange år som leder i utlandet setter Vellan nå kursen hjem igjen.

– Jeg har hatt en fantastisk tid i Finland og har virkelig blitt glad i Telia, kollegaene mine og ikke minst våre kunder. Telia Finland er godt rustet for fremtiden, og jeg ser frem til å komme tilbake til Norge for å lede vår virksomhet der, sier den påtroppende toppsjefen.

Konsituert konsernsjef Christian Luiga i Telia Company er full av lovord om den nye sjefen:

– Vellan har omfattende ledererfaring fra telekomindustrien, og har de siste tre årene ledet Telia Finland på en utmerket måte. Jeg er veldig glad for at han har takket ja til å lede vår operasjon i Norge, og føler meg sikker på at han vil videreutvikle vår konkurransekraft til glede for alle norske kunder i fremtiden, sier Luiga.