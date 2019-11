Donald Trump frir til Apple

Den omdiskuterte presidenten tok til Twitter, som så ofte før, med å få ut budskapet sitt torsdag ettermiddag norsk tid.

– Under mitt besøk i går i Austin, Texas, for oppstarten av den nye Mac Pro, og diskusjoner for et nytt $billion campus, også i Texas, ba jeg Tim Cook å se om han kan få Apple involvert i utbygningen av 5G i USA. De har alt. Penger, teknologi, visjon og Cook!, tvitrer Trump.



Cook er konsernsjef i Apple. Amerikanske myndigheter har planer om å bygge ut et 5G-nettverk. Cook skal ikke ha kommentert dette offentlig foreløpig.

I oktober rullet Kina ut verdens største 5G-nett til nå.